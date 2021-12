Motorola Edge X30 è da RECORD: sold out in 3 minuti

Le prime vendite relative al nuovissimo flagship Motorola Moto Edge X30 sono state incredibili: il telefono è andato “Sold Out” in soli 3 minuti. Ben 10.000 unità vendute in pochissimo tempo.

Motorola Edge X30 piace: ecco perché

Moto Edge X30, il primo smartphone con processore Snapdragon 8 Gen 1 al mondo, è stato messo in vendita per la prima volta oggi in Cina. Pochi minuti dopo averlo reso disponibile per l'acquisto, Lenovo China General Manager per la divisione mobile, ha confermato che la società ha venduto 10.000 unità del dispositivo in meno di 3 minuti.

Il poster ufficiale rilasciato dal marchio afferma che la compagnia ha raggiunto oltre 100 milioni di Yuan di vendita dell'Edge X30 nella sua prima vendita ufficiale. Il device è stato reso disponibile per l'acquisto tramite più piattaforme di e-commerce in Cina. Per chi non lo sapesse, questo lo si può comprare – per ora – solo in Cina. Dovrebbe arrivare con il moniker Motorola Edge 30 Ultra in Europa e in altri mercati nel gennaio 2022.

L'Edge X30 è venduto nei colori bianco e nero. Ha un prezzo di 3.199 Yuan (~ $ 502) per l'edizione da 8 GB di RAM + 128 GB, 3.399 Yuan (~ $ 534) per la variante da 8 GB di RAM + 256 GB e 3.599 Yuan (~ $ 565) per la 12 GB di RAM + storage da 256 GB.

Ha un display OLED da 6,67 pollici che offre risoluzione FHD+, una frequenza di aggiornamento di 144Hz, una frequenza di campionamento del tocco di 576Hz e uno scanner di impronte digitali sullo schermo. Lo schermo punch-hoe ospita un selfie snapper da 60 megapixel. L'unità a tripla fotocamera posteriore ha una camera principale da 50 megapixel con supporto OIS, una ultrawide da 50 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel.

Il telefono con alimentazione SG81 offre RAM LPDDR5, memoria UFS 3.1 e batteria da 5.000 mAh che supporta una ricarica rapida da 68 W. Funziona su sistema operativo Android 12, che è sovrapposto a MyUX 3.0.