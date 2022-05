Motorola Edge 30 Ultra: sarà un flagship "FOLLE"

Ci siamo: Motorola sta per rilasciare le nuove ammiraglie per la seconda metà del 2022; dopo aver visto Edge 30 Pro e Edge 30 (rispettivamente un top di gamma e un flagship killer), adesso è arrivato il momento di conoscere Razr 3 e Edge 30 Ultra.

Il primo di questi due dovrebbe essere il primo smartphone al mondo a presentare l’inedita piattaforma Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, mentre il secondo, che conterrà sempre questo SoC, dovrebbe essere il primo dispositivo globale con fotocamera da ben 200 Megapixel.

Motorola Edge 30 Ultra: cosa sappiamo ad oggi?

Edge 30 Ultra è uno dei terminali più chiacchierati dell’ultimo periodo: la sua fotocamera super dovrebbe scandire dei nuovi primati. Qualcuno addirittura lo definisce un “super cameraphone”.

C’è da dire che non sempre un numero elevato di Megapixel si traduce in una qualità maggiore; ci sono tanti fattori che intervengono. Non a caso, le lenti di iPhone 13 Pro sono tra le migliori al mondo e hanno una risoluzione di soli 12 Mpx.

Tornando all’ammiraglia di Motorola, scopriamo che questa avrà un sensore principale da 200 Megapixel e il nome in codice “Frontier”. L’ottica sarà realizzata da Samsung e dovrebbe essere l’ISOCELL HP1 con un’area pixel di 0,64μm. L’apertura dello stesso dovrebbe essere pari a f/2.2. Oltre a questo snapper principale, ci dovrebbero essere due altri sensori aggiuntivi posti in un modulo rettangolare.

Non solo prestazioni fotografiche al top per questo Edge 30 Ultra; anche la potenza del processore sarà inaudita. Il merito andrà al SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm presente a bordo. Questo processore è appena stato svelato ed è realizzato con un processo a 4 nanometri di TSMC; l’iterazione precedente invece, era realizzata da Samsung Foundry.

Stando a quanto si ipotizza online, questa ammiraglia dovrebbe venir presentata ufficialmente a luglio; restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito.

Intanto, se cercate un flagship killer dal costo contenuto (quasi quello di un mediogamma), vi consigliamo Edge 30 a soli 399,00€ al posto di 549,90€ su Amazon con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore.

