Motorola Edge 30 Ultra: svelata la data di lancio

Inutile dirlo: Motorola è più scatenata che mai. Dopo un ottimo inizio 2022, l’azienda è pronta a stupire il mondo con il suo nuovo foldable (il Razr 3 5G con processore Snapdragon 8+ Gen 1) e con la super ammiraglia avente una fotocamera da 200 Megapixel. Stiamo parlando dell’Edge 30 Ultra di cui leggiamo da diversi mesi.

I primi rumor su quest’ultimo device sono arrivati nei primi giorni dell’anno corrente; questo dovrebbe essere un flagship potentissimo con processore Qualcomm appena svelato e main camera da 200 Mpx al seguito. Il suo moniker dovrebbe essere appunto “Moto Edge 30 Ultra”. Oggi apprendiamo nuove informazioni sullo stesso. Il debutto invece, è fissato per luglio 2022.

Motorola Edge 30 Ultra: verrà svelato fra poco

L’account Motorola China ha ufficializzato l’arrivo dell’ammiraglia per i prossimi mesi. Frontier (nome in codice) sarà un prodotto unico, che sfiderà apertamente il futuro OnePlus 10 Ultra e lo Xiaomi 12 Ultra.

Motorola Edge 30 Ultra però, disporrà del nuovo sensore Samsung ISOCELL HP1 da 200 Mpx, un’ottica che sembra essere in grado di realizzare scatti a 12,5 Mpx o a 50 Mpx mediante il binning dei pixel e tramite mchine learning. Potrà girare video in 8K a 30 fps.

Fra le altre specifiche segnaliamo la presenza dello schermo pOLED da ben 6,67 pollici con refresh rate da 144 Hz, risoluzione FullHD+ (o QuadHD) e selfiecam da 60 Mpx, come da tradizione.

Come detto, il System on Chip presente a bordo dovrebbe essere il recentissimo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm abbinato a 8 GB o 12 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 e a memorie veloci UFS 3.1 da 128 o 256 GB. La batteria dovrebbe essere un’unità da 4500 mAh con ricarica rapida da 125W e wireless charging al seguito.

Non conosciamo il prezzo di lancio e il giorno del debutto dello stesso ma apprendiamo che manca poco; restate connessi per saperne di più in merito.

