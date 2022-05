Motorola Razr 3 si mostra in un video: ecco il suo design

In queste ore è appena emerso sul web un video hands-on del nuovo Razr 3 di Motorola. Possiamo vedere un design rinnovato in tutto e per tutto, ma andiamo con ordine.

Si ipotizza che il prossimo flip phone dell’OEM americano di proprietà di Lenovo avente nome in codice “Maven” sarà un’ammiraglia senza eguali. Sarà il primo telefono al mondo ad arrivare con il nuovissimo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm appena svelato e darà battaglia al futuro Galaxy Z Flip4 di Samsung. Non conosciamo il moniker ufficiale del dispositivo.

Oggi, grazie ad un rumor proveniente da 91mobiles e ad un video di 8 secondi condiviso da EvLeaks (Evan Blass), possiamo dare una veloce occhiata al design del foldable.

Motorola Razr 3: cosa sappiamo ad oggi?

Il nuovo flip phone si mostra con lo schermo acceso; sembra essere un prototipo funzionante o un device reale; ad ogni modo, il suo debutto potrebbe non essere poi così lontano.

I vecchi Razr avevano un notch per la fotocamera frontale e i sensori ma il nuovo modello potrebbe optare per un classico foro posto sullo schermo pOLED. Sul posteriore invece, dovrebbero esserci due ottiche inserite orizzontalmente. Come da tradizione, si nota un’unità esterna grande e un fingerprint laterale. Notiamo anche Android 12 con MyUX al seguito. Sul resto delle specifiche non abbiamo informazioni.

Secondo le indiscrezioni però, leggiamo che potrebbe esserci uno schermo pieghevole da 6,7 pollici (aperto) con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz; esternamente invece, ci dovrebbe essere un minidisplay da 3 pollici. Non mancherà una selfiecam da 32 Mpx e due lenti così organizzate: 48+13 Megapixel (wide e ultrawide).

Non solo Snapdragon 8+ Gen 1; dovrebbe esserci anche una variante con Snapdragon 8 Gen 1 (quello rilasciato a dicembre scorso). La RAM dovrebbe essere da 12 GB e la memoria da 512 GB. La batteria invece, pare che sia da 2800 mAh. Arriverà a luglio o agosto e sarà venduto in Quartz Black e Tranquil Blue.

Se intanto cercate un flip phone di Motorola, vi suggeriamo il Razr 5G (2020) a soli 1099,99€ su Amazon.

