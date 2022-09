Motorola Edge 30 Ultra e Edge 30 Neo: ecco i render ufficiali

In queste ore sono trapelati sul web i render ufficiali relativi ai prossimi Motorola Edge 30 Ultra e Edge 30 Neo. Scopriamo di più nell’articolo completo.

Motorola Edge 30 Ultra e Neo: tutto quello che sappiamo

Sappiamo che nei giorni a venire, Motorola annuncerà i nuovissimi terminali della gamma Edge 30. il debutto è previsto per l’8 settembre. Ad oggi abbiamo visto numerosi leaks e rumors inerenti i dispositivi in questione ma adesso, grazie al tipster Nils Ahrensmeier scopriamo i render per la stampa dei futuri Ultra e Neo.

New Motos look really good to me, if they would finally fix their update mess…. pic.twitter.com/6RfARECqWp — Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) September 3, 2022

Il primo top di gamma in questione, quello con processore Snapdragon 8+ Gen 1 si chiamerà Edge 30 Ultra e sarà il primo telefono di punta al mondo con fotocamera principale da 200 Megapixel con OIS al seguito. Non mancano altre due camere performanti per gli scatti ultrawide e macro. Il fingerprint è allocato sotto lo schermo. Notiamo che sarà venduto solo in due colorazioni: silver/white e black.

Questo terminale si presenta come un rebrand del Moto X30 Pro e ha uno schermo AMOLED FHD+ da 144 Hz da 6,7 ​​pollici al seguito. La batteria è da 5000 mAh con fast charge da 125W. C’è anche la wireless charging da 50W.

Il Neo sarà disponibile in quattro tinte esclusive: Black Onyx, Very Peri, Aqua Foam e Ice Palace. Ha uno schermo piatto con foro per selfiecam, tre sensori con camera principale da 64 Mpx con OIS. Non manca di un pannello AMOLED FullHD+ da 6,28″, Snapdragon 695 con batteria da 4020 mAh e fast charge da 30W correlata. Anteriormente c’è una selfiecam da 32 mpx e posteriormente due ottiche da 64+13 Mpx. Potrebbe costare 399,00€ da noi.

