Motorola Edge 30 Ultra: tutto pronto per il debutto dell'8 settembre

Stando a quanto apprendiamo in rete, sembra che il futuro Motorola Edge 30 Ultra abbia appena superato la certificazione BIS; il suo debutto è alle porte (8 settembre) e tutto sembra essere pronto per il lancio.

Sappiamo che l’OEM di proprietà di Lenovo svelerà presto dei nuovi smartphone per il mercato indiano e internazionale. Ci riferiamo all’Edge 30 Ultra, al Razr (2022) e all’Edge 30 Neo. Sul pieghevole a clamshell ci sono alcuni dubbi, perché pare che la compagnia possa annunciarlo in un nuovo evento dedicato solo a lui. Al suo posto potremmo vedere l’Edge 30 Fusion.

Motorola Edge 30 Ultra: quello che sappiamo

Il noto tipster Abhishek Yadav ha condiviso su Twitter un post in cui parla dell’Edge 30 Ultra che ha il numero di modello XR2241-2; il terminale è apparso all’interno del database del BIS ma questo sito non ha rivelato le sue specifiche teniche. Significa solo che il telefono sarà annunciato anche in India.

Giusto per chi non lo sapesse, l’Edge 30 Ultra è il primo flagship al mondo con main camera da 200 Mpx; sarà presentato nei mercati internazionali e in India. In poche parole poi, è il rebrand del Moto X30 Pro annunciato in Cina agli inizi di agosto.

L’ammiraglia dispone anche di uno schermo OLED curvo da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 144 Hz. Non manca l’aspect ratio da 20:9 e il supporto all’HDR10+.

Sotto la scocca troviamo:

il processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm;

12 GB di RAM LPDDR5;

memorie UFS 3.1 fino a 512 GB;

una batteria da 5000 mAh con fast charge via cavo da 125W e wireless charging da 50W.

Arriviamo ora al comparto fotografico: anteriormente c’è uno snapper selfie da 60 Mpx, mentre posteriormente c’è un’ottica principale da 200 Mpx con OIS, una ultrawide da 50 Mega e un tele da 12 Mpx. Il fingerprint è di tipo in-display.

