Motorola Edge 30 Neo: ecco quali saranno i colori disponibili

In queste ore apprendiamo nuove informazioni relative all’imminente flagship killer Motorola Edge 30 Neo. Il device è apparso senza veli sul web prima del suo debutto e conosciamo anche le sue specifiche tecniche complete. Tutti noi sappiamo che Motorola lancerà presto dei nuovi smartphone nel mercato internazionale. Il debutto delle ammiraglie next-gen è previsto per l’8 settembre. Cosa ci aspettiamo dall’azienda? Facciamo il punto insieme.

Ma prima ancora, una nuova fuga di notizie rivela le opzioni di colore e il design del telefono. Si dice che Edge 30 Neo sia l’Edge 30 Lite e potrebbe essere alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 695, abbinato a un massimo di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Motorola Edge 30 Neo: scopriamo di più sul suo design

In primo luogo potremmo vedere l’Edge 30 Ultra, il primo top di gamma con camera da 200 Mpx, poi l’Edge 30 Neo (un Edge 30 Lite con Snapdragon 695, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna) e infine l’Edge 30 Fusion, un device che potrebbe sfidare apertamente il mondo dei flagship killer/midrange premium.

Adesso, in una fuga di notizie rivelata da Evan Blass in collaborazione con 91mobiles, scopriamo quali saranno le colorazioni disponibili al lancio del nuovo Edge 30 Neo. Il terminale sarà annunciato in Black Onyx, Very Peri, Aqua Foam e Ice Palace.

Come notiamo dalle foto, il device ha un foro per la selfiecam e posteriormente troveremo due fotocamere in un modulo rettangolare diviso in due. C’è anche il flash LED. Sul frame inferiore è prevista una porta USB Type C, un microfono, lo speaker e il vano SIM.

Motorola Edge 30 Neo avrà uno schermo pOLED da 6,28″ FullHD+ con refresh rate da 120 Hz. Sotto la scocca ci sarà un processore Qualcomm Snapdragon 695, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Arriviamo al fronte fotografico: ci dovrebbe essere una main camera da 64 Mpx con OIS e una lente ultrawide da 13 Mpx. Non mancherà una batteria da 4020 mAh con fast charge da 30W.

Se volete portarvi a casa un flagship del brand americano di proprietà di Lenovo vi consigliamo Motorola Edge 30 Pro in offerta a tempo limitato su Amazon a soli 599,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.