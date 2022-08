Motorola Edge 30 Ultra: il debutto sembra essere dietro l'angolo

Oramai ci siamo: il debutto del flagship Motorola Edge 30 Ultra sembra essere alle porte. Il terminale è stato avvistato presso un portale per la certificazione. Ma cosa ci aspettiamo?

In primo luogo sappiamo che l’azienda americana di proprietà di Lenovo lo ha presentato in Cina con il nome di Moto X30 Pro. È il primo telefono al mondo con fotocamera principale da 200 Megapixel ma da noi approderà con il moniker Edge 30 Ultra. È appena stato certificato presso il sito della TDRA.

Motorola Edge 30 Ultra: i dettagli

Dal portale della TDRA scopriamo quale sarà il numero di modello del suddetto dispositivo: XT2241-2. Scopriamo che verrà annunciato con il nome Motorola Edge 30 Ultra nei mercati internazionali.

Specifiche tecniche

L’ammiraglia vanterà uno schermo P-OLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 144 Hz e fingerprint in-display. Il pannello avrà bordi curvi e il foro per la fotocamera posto al centro. Ci sarà Android 12 con skin MyUI 4.0.

Sotto la scocca dovrebbe esserci un processore Snapdragon 8+ Gen 1 con 12 GB di RAM di tipo LPDDR5 e memorie rapide UFS 3.1 fino a 256 GB. La batteria dovrebbe essere di 5000 mAh con supporto alla fast charge da 125W e per la wireless charging da 50W.

La fotocamera principale dovrebbe essere da 200 Mpx con OIS, la seconda ultrawide da 50 Mpx e il tele da 12 Mpx. Anteriormente ci aspettiamo una selfiecam da 60 Mpx. Il prezzo per il pubblico europeo dovrebbe essere di 899,00€. Dovrebbe arrivare in due colorazioni: una grigio-nera e una silver-white molto elegante. La back cover dovrebbe essere in vetro satinato. Non manca la porta USB C per la ricarica posta sul frame in basso.

Vi terremo aggiornati sulla distribuzione e sulla presentazione sul nostro territorio. Restate connessi con noi.

L’attuale flagship del brand invece, Motorola Edge 30 Pro, si porta a casa in super sconto a soli 649,90€ con spedizione gratuita da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.