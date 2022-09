Motorola Edge 30 Fusion si mostra online: cosa (non) sappiamo?

In queste ore è comparsa in rete una nuova fuga di notizie relativa al midrange Motorola Edge 30 Fusion prossimo al debutto. Grazie al sito di PriceBaba, possiamo vedere la confezione di vendita (e non solo) del suddetto device.

Sappiamo che Motorola svelerà presto dei nuovi smartphone. Uno di questi dovrebbe essere l’Edge 30 Ultra e ora scopriamo che dovrebbe esserci un Edge 30 Fusion. Da un leak scopriamo interessantissimi dettagli in merito.

Motorola Edge 30 Fusion: quello che sappiamo

Come anticipato in calce, il report arriva da PriceBaba che ha condiviso le immagini della confezione di vendita del nuovo dispositivo. Vediamo la scatola (in cartone riciclato) con il cartellino del prezzo per il mercato indiano. In India infatti, costerà 49.999 INR. Da noi… bella domanda. Lo scopriremo solo domani perché il debutto di questo e degli altri prodotti è previsto per l’8 settembre. Ipotizziamo comunque un prezzo da device di fascia media. Speriamo solo che non si scontri con lo street price degli altri smartphone di casa Motorola.

Dalla scatola vediamo che Edge 30 Fusion sarà alimentato da una batteria da 4400 mAh e verrà venduto sicuro in Cosmic Grey. Non sappiamo se ci saranno altre colorazioni al mondo del lancio. Potrebbe essere dotato di 8 GB di RAM e di 128 GB di memoria interna.

Sappiamo anche che ci sarà un processore Qualcomm Snapdragon 695, un sensore principale da 50 Mpx, una lente ultrawide da 13 e una macro da 2 Mpx. Anteriormente, la selfiecam sarà da 32 Mpx. Esteticamente manterrà la cifra stilistica che abbiamo visto su altri terminali del marchio di recente uscita.

Cosa vi consigliamo noi?

Sicuramente, uno dei modelli più interessanti dell’ultimo periodo è l’Edge 30 vanilla che si trova su Amazon ad un prezzo speciale di soli 362,20€ con spedizione gratuita inclusa nel costo del dispositivo. È un’offerta davvero intrigante, non lasciatevelo scappare.

