Motorola Edge 30 Ultra: il video promozionale è online

In queste ore è emerso in rete il video promozionale relativo al nuovo Motorola Edge 30 Ultra. Oramai tutto è pronto per il grande debutto, ma cosa aspettarci?

Da un nuovo leak trapelato sul web scopriamo moltissimi nuovi dettagli inerenti al telefono più ambito degli ultimi mesi. Questo terminale sarà il primo al mondo con processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm e main camera da 200 Megapixel al seguito.

Motorola Edge 30 Ultra: cosa notiamo dal video di lancio?

Lo spot pubblicitario dell’ammiraglia del brand americano di proprietà di Lenovo è stato condiviso sui social dal noto insider Evan Blass (in arte @EvLeaks) su Twitter. L’uomo ha pubblicato questo video che ha scovato in rete e che mostra alcune delle principali caratteristiche del deivce.

In primo luogo, come detto in precedenza e come si potrebbe facilmente intuire, si può osservare la fotocamera principale da 200 Megapixel con OIS che promette scatti e video degni di nota. Inoltre, dallo spot pubblicato notiamo l’estetica del terminale in tutto il suo splendore. Il suo design è in linea con la fuga di notizie viste ad oggi e con tutti i render emersi sul web.

All’interno c’è un grande sensore coadiuvato da due camere ausiliare. La compagnia ha detto che sarà incredibile in ogni scenario di luce. Sotto la scocca ho trovato il processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm. L’estetica sarà minimal e lo schermo sarà pazzesco. Si presume che sarà un device super intrigante. Ci aspettiamo grandi cose da Motorola per questo gioiello.

