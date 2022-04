Motorola Edge 30: eccolo dal vivo (FOTO)

In queste ore sono emerse delle nuove immagini che ritraggono dal vivo il fantomatico Motorola Edge 30, il modello base della gamma di punta dell'OEM americano di proprietà di Lenovo. Oggi scopriamo che il dispositivo potrebbe giungere sul commercio entro la fine di questo mese, ma non sappiamo ancora in quali mercati. Sicuramente giungerà in India e in Cina, ma potremmo vederlo anche da noi, visto che è già stato avvistato presso un retail di elettronica di consumo pochi giorni or sono.

Motorola Edge 30: cosa sappiamo?

Dopo aver svelato la soluzione di punta (Edge 30 Pro), il brand è deciso a portare sul mercato anche l'iterazione vanilla. Come si capisce dal nome stesso del prodotto, sarà un terminale più economico ma con caratteristiche di tutto rispetto. Certo, avremo dei compromessi in termini di design e hardware, ma nulla di eclatante. Ora, mentre attendiamo la presentazione ufficiale, scopriamo nuovi dettagli sull'estetica del telefono in questione.

Da una foto emersa dal vivo scopriamo che il telefono avrà un refresh rate pari a 144 Hz, ci sarà uno schermo AMOLED e posteriormente troveremo un modulo fotografico composto da tre sensori con flash LED al seguito. Arriverà sul mercato in colorazione nera. A condividere la foto riportata di seguito ci ha pensato il portale indiano 91mobiles.

Notiamo in primo luogo, un'estetica simile a quella dell'Edge 30 Pro, con un foro per la selfiecam posta al centro, cornici strette ma evidenti, porta USB Type C e design flat.

Posteriormente abbiamo, come detto, tre fotocamere impilate verticalmente, c'è il bilanciere del volume e il pulsante di accensione sul frame destro e notiamo una colorazione nera. Dovrebbe esserci anche una variante “silver”.

Potrebbe presentare uno schermo P-OLED con risoluzione FullHD+ da 6,55 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 778G+ coadiuvato da 6 o 8 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4X e storage da 128 o 256 GB. Sul fronte della batteria, troveremo una cella energetica da 4020 mAh con fast charge cablata da 33W.

L'obiettivo principale dovrebbe essere un sensore da 50 Megapixel, coadiuvato da una lente ultra wide da 50 Mega e da un'ulteriore ottica da 2 Mpx. La selfiecam invece, dovrebbe essere da 16 Mpx. Il fingerprint dovrebbe essere allocato sotto il display. Non mancherà il modem 5G, la skin MyUX e Android 12 pronto all'uso.

Restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito.