Motorola Edge 30 5G si mostra online con un prezzo TOP

Il nuovo Motorola Edge 30 5G vanilla è appena stato avvistato in uno store online europeo; il sito ha perfino svelato il prezzo al dettaglio del suddetto dispositivo. Ecco cosa è emerso.

Motorola Edge 30 5G: le caratteristiche principali

Non è certamente un segreto che la compagnia americana di proprietà di Lenovo sta lavorando al Motorola Edge 30, un prodotto più economico dell'attuale Edge 30 Pro rilasciato a marzo scorso. Negli USA è arrivato come Edge+. La variante vanilla è stata alquanto apprezzata in Europa e siamo sicuri che il nuovo modello subirà lo stesso destino. Ma quanto costerà?

Grazie alle informazioni rivelate da un rivenditore online, scopriamo che questo device potrebbe avere un prezzo di listino di circa 549,90€ con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage, ulteriormente espandibili. Ad oggi non possiamo verificare la veridicità di questa fonte ma ricordiamo che potrebbe esserci anche un'iterazione con 6 GB di RAM che dovrebbe avere un costo più contenuto.

Unitamente al prezzo e alle caratteristiche base, sono state svelate anche le specifiche tecniche del dispositivo grazie al negozio online. Scopriamo che il telefono disporrà effettivamente di uno schermo P-OLED da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ (2400×1080 pixel), refresh rate da 144 Hz e molto altro ancora.

Sotto la scocca troveremo un processore Qualcomm Snapdragon 778G+ coadiuvato da RAM da 6 o 8 GB con memoria di archiviazione da 128 o 256 GB. Ci sarà Android 12 e una batteria da 4020 mAh con fast charge da 33W.

Arriviamo ora al comparto fotografico: Edge 30 vanterà tre sensori principali con main camera da 50 Megapixel, ultrawide da 50 Mpx e un altro obiettivo da 8 Mpx. Non mancherà una selfiecam da 32 Mega.

Voi che ne dite? Vi piacerebbe? Ricordate che lo street price attuale dell'Edge 30 Pro è molto vantaggioso: su Amazon lo si porta a casa con soli 699,00€ al posto di 849,90€. Un vero affare per tutti gli interessati.