Motorola Edge 30: è lui o non è lui? (FOTO)

Stando a quanto si apprende, sembra che Motorola Edge 30 sia appena trapelato online; a mostrare i render ci ha pensato un noto tipster affidabile che ha condiviso gli scatti con il portale di 91mobiles.

Sappiamo tutti che Motorola ha intenzione di lanciare più di 19 dispositivi nel corso dell'anno corrente. Ad oggi, ha già svelato G22 e G52, ma presto presenterà anche i nuovi mediogamma G62 e G82 5G. Ora invece, grazie alle informazioni rivelate dall'insider Evan Blass in collaborazione con 91mobiles, scopriamo che Edge 30, il modello base della line-up di punta, è prossimo al debutto.

Motorola Edge 30: facciamo il punto

Il nome in codice di questo dispositivo è “Dubai” e sarà il fratellino minore di Edge 30 Pro, il flagship che è stato commercializzato nel corso del mese appena passato. Avrà un design ereditato dal modello di punta, con bilanciere del volume e pulsante di accensione posti sul lato destro.

Posteriormente invece, ci sarà un comparto fotografico a tripla lente, incastonati in un modulo a forma di pillola. Le cornici saranno estremamente sottili e ben uniformate intorno al display. Anteriormente, non mancherà il foro per la selfiecam posta al centro.

Edge 30 sarà caratterizzato da uno schermo P-OLED da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 144 Hz. Sotto la scocca ci sarà il processore Snapdragon 778G di Qualcomm, abbinato a 6 o 8 GB di memoria RAM LPDDR4X con 128 o 256 GB di spazio interno. La batteria però, sarà da ben 4020 mAh con fast charge da 33W al seguito.

Torniamo a parlare di ottica: la main camera potrebbe essere un sensore da 50 Megapixel, coadiuvata da un obiettivo ultrawide da 50 Mpx e da un altro obiettivo per gli scatti macro da 2 Mega. Sarà un telefono basato su Android 12 con skin MyUX posta in cima.

