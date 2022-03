Motorola: arriva un'edizione speciale del Moto Edge S30

Motorola Edge S30 Champion Edition è la nuova iterazione del flagship killer dell'OEM americano; questo prodotto sarà in vendita in Cina per 2.499 yuan ($ 392 al cambio).

Sappiamo infatti che, proprio pochi giorni fa, la compagnia di proprietà di Lenovo ha presentato la Champion Edition del suo flagship kilelr Edge S30; da oggi il telefono si può acquistare nel mercato cinese ad un prezzo davvero vantaggioso.

Motorola Edge S30: cosa cambia con la nuova versione?

Se la confrontiamo con l'iterazione basica dell'Edge S30, notiamo che questa presenta uno storage più generoso. Il resto del terminale invece, è identico al modello già visto sul mercato da diversi mesi. Viene venduto in due colorazioni: Phantom Black e Glacier Blue e arriva con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria di base al prezzo di 2.499 yuan, che al cambio corrisponde a circa 400 dollari.

Sul fronte delle specifiche, il telefono è dotato di un pannello LCD da 6,8 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 144 Hz. Sotto la scocca troviamo invece, un processore Qualcomm Snapdragon 888 Plus, coadiuvato da 12 GB di RAM di tipo LPDDR5 e 512 GB di storage al suo interno. La memoria è di tipo UFS 3.1.

Il modello standard invece, aveva solo 256 GB. Qui il fingerprint poi, è inserito sul frame laterale per la sicurezza degli utenti. Il reparto fotografico poi, dispone di tre sensori con lente principale da 108 Megapixel, ultrawide da 13 Mega e lente ausiliaria da 2 Mpx. Anteriormente invece, notiamo una snapper selfie da 16 Mpx per gli autoscatti e le videocall. La batteria che alimenta il device è una cella energetica da 5000 mAh con supporto per la fast charge rapida da 33W.

Dulcis in fundo, troviamo Android 12 con My UI 2.0. Non sappiamo quando arriverà in Europa questa versione; secondo alcuni rumor, potrebbe non arrivare mai. Staremo a vedere.

Nelle news correlate, Motorola dovrebbe rilasciare a breve il Frontier, il primo telefono con sensore fotografico da 200 Megapixel.