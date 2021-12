Motorola: il flagship killer Edge S30 è UN SUCCESSO

Motorola Moto Edge S30 ha appena superato la cifra dei 170.000 preordini; sappiamo che sarà in vendita in Cina fra pochissime ore. Come il fratellone maggiore Edge X30, anche questo potrebbe essere un successo scritto a tavolino.

Motorola Edge S30: preordini da recrd

Il 9 dicembre scorso Motorola ha presentato gli smartphone Moto Edge X30 e Edge S30 in Cina. Nella prima prevendita dell'X30, effettuata il 15 dicembre in Cina, l'azienda ha venduto 10.000 unità dello smartphone in meno di 3 minuti. Come è noto, l'X30 è stato svelato come il primo telefono al mondo alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 1. Per quanto riguarda l'Edge S30, questo è disponibile per i preordini nel mercato locale interno dal 15 dicembre, tuttavia sarà in vendita da domani (21 dicembre).

Oggi, Lenovo General Manger Chen Jin per la divisione mobile ha confermato che JD.com ha ricevuto oltre 170.000 preordini del suddetto flagship killer, confermando ciò che ipotizzavamo: anche questo gadget è un successo scritto a tavolino.

L'Edge S30 è disponibile in quattro varianti:

6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione per 1.999 Yuan (~ $ 313);

8 GB di RAM + 128 GB di storage per 2.199 Yuan (~ $ 345);

8 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione per 2.399 Yuan ( ~$376);

12 GB di RAM + 256 GB al costo di 2.399 Yuan (~$376).

È disponibile nei colori Phantom Black e Glacier Blue.

Il Moto Edge S30 ha un pannello LCD FHD+ da 6,8 pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 144Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 576Hz. Per sicurezza, ha uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale. Il telefono ha una snapper frontale da 16 megapixel e la configurazione della fotocamera posteriore ha una lente principale da 108 megapixel, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel.

Al timone dell'S30 è presente il chipset Snapdragon 888 Plus. Viene fornito con RAM LPDDR5 e memoria UFS 3.1. Il dispositivo funziona con il sistema operativo Android 12 personalizzato con la skin My UX 3.0. Sotto il cofano è presente una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 33 W.

L'Edge S30 è una versione ribrandizzata del vendutissimo Moto G200, che ha debuttato il mese scorso nei mercati europei. Un recente rapporto ha affermato che il Moto G200 arriverà anche in India nel primo trimestre del 2022.