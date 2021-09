Motorola svela Air Charging, un prodotto (quasi) pronto per il mercato e che mira a rivoluzionare il modo stesso di caricare un dispositivo mobile.

Motorola Air Charging: come funziona?

All'inizio di quest'anno, l'OEM di proprietà di Lenovo ha mostrato una vera tecnologia di ricarica aerea, che non richiede alcun contatto fisico tra il prodotto in questione e il caricabatterie. Mesi dopo, il marchio cinese ha svelato una versione aggiornata della suddetta tecnologia.

In precedenza, Motorola chiamava la sua funzionalità di ricarica wireless “One Hyper“. È stato strano per il marchio utilizzare un nome associato a uno dei suoi terminali economici del 2019. Pertanto, la società ha cambiato il nome in “Motorola Air Charging“.

La ricarica aerea del marchio non ha solo ottenuto un nuovo nome (che tra l'altro suona simile a quello di Xiaomi), ma è stato presentato anche un prototipo funzionante e completo. Per chi non lo sapesse, la soluzione della rivale cinese è solo un concept.

Secondo l'annuncio ufficiale su Weibo, la tecnologia Motorola Air Charging può caricare fino a 4 dispositivi in simultanea e funziona in un raggio di 3m e 100°.

La compagnia afferma che la sua soluzione utilizza 1600 antenne che scansionano regolarmente i gadget nelle vicinanze. Con l'aiuto di questa configurazione di rete, un chipset indipendente e un algoritmo, l'azienda rivendica una ricarica stabile.

Il sub-brand di Lenovo afferma anche che la soluzione funziona attraverso carta, pelle e oggetti simili. Tuttavia, per motivi di sicurezza, la ricarica si interrompe quando viene rilevata una presenza umana attraverso la “tecnologia di monitoraggio biologico“.

Sfortunatamente, il brand non dice quando la sua soluzione Air Charging sarà commercializzata. È interessante notare che non viene menzionato nemmeno GuRu Wireless, Inc., una delle realtà responsabili di questa tecnologia. Detto questo, uno dei dirigenti di Lenovo suggerisce che l'Air Charging è quasi pronto per il debutto ufficiale sul mercato.

