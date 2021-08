Moto G Pure con numero di modello XT2163-4 è apparso online in diverse fughe di notizie; cosa sappiamo di questo nuovo mediogamma del colosso della casa alata?

Motorola G Pure: le presunte specifiche

Il mese scorso, Motorola ha annunciato la serie di smartphone Edge 20 composta da tre telefoni per il mercato globale. Questi device sono: l'Edge 20, l'Edge 20 Pro e l'Edge 20 Lite. Ora, la società sembra voler presentare l'ennesimo smartphone soprannominato Moto G Pure, in quanto il presunto prodotto è appena emerso all'interno di più portali per la certificazione.

Uno smartphone con numero di modello XT2163-4 è arrivato su più elenchi. In primo luogo, il device è emerso nella certificazione REL Canada mostrando al mondo che il suo moniker è Motorola Moto G Pure. È anche emerso sulla certificazione FCC e Wi-Fi Alliance , rivelando che il suo sistema operativo di base è Android 11 pronto all'uso.

Inoltre, lo smartphone è apparso anche sulla certificazione TUV che conferma la capacità della batteria. Secondo il sito infatti, il dispositivo racchiude una batteria da 4.000 mAh con supporto per la ricarica da 10 W.

A parte questo, gli altri dettagli sul telefono devono ancora essere svelati. Dal momento che sentiamo parlare del telefono per la prima volta, ci aspettiamo che il device appaia di più nelle fughe di notizie future.

Nelle notizie correlate, la serie Edge 20 lanciata di recente è destinata a sbarcare presto sul mercato indiano. Secondo quanto riferito, ci sarà un nuovo telefono chiamato Edge 20 Fusion che è pubblicizzato come un modello ribrandizzato del Motorola Edge 20 Lite.

Se parliamo delle sue specifiche, lo smartphone dovrebbe avere lo stesso design della variante Lite, ma disporrà del SoC MediaTek Dimensity 800U invece che della variante Dimensity 720. Altre specifiche includono un display da 6,7 ​​pollici, main camera sul posteriroe da 108 MP e una grande batteria per l'alimentazione dello stesso.

Motorola

Smartphone