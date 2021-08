Motorola Edge S Pro è appena stato mostrato in un nuovo poster promozionale in Cina. Da quello che si vede, il device sfoggia una tripla lente con zoom 50X.

Motorola Edge S Pro: cosa sappiamo?

Poche ore or sono, lo smartphone Edge S Pro di casa Motorola è stato pubblicizzato dalla stessa azienda in un nuovo teaser promozionale nel territorio locale. L'immagine mostra la back cover del telefono e anticipa il suo prossimo lancio, previsto per oggi 5 agosto.

Di recente, il produttore di smartphone di proprietà di Lenovo ha presentato tre nuovi telefoni: Edge 20 Pro, Edge 20 e Edge 20 Lite nel mercato globale. Ora, la serie sta arrivando in Cina, con la versione cinese soprannominata “Edge S Pro”. In particolare, si noti che questo terminale dovrebbe presentare un teleobiettivo periscopico 50x, che può essere osservato anche nel recente poster dell'immagine teaser.

Sebbene l'azienda non abbia ancora svelato dettagli più precisi su questi dispositivi, abbiamo la variante globale come riferimento. In altre parole, Edge S Pro potrebbe presentare un chipset Qualcomm Snapdragon 870 abbinato a un sensore di immagine principale da 108 megapixel sul retro insieme a un tele superzoom 50X. Questo dovrebbe essere dotato di un display OLED che supporta un'elevata frequenza di aggiornamento di 144Hz.

Sfortunatamente, queste sono tutte le informazioni che abbiamo al momento, quindi vi invitiamo a restare connessi per ulteriori informazioni poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.

Vi ricordiamo che il rilascio sul mercato dei nuovi Edge 20 avverrà a breve; a voi quale modello piace? La versione Lite, la vanilla o quella più esclusiva? Fatecelo sapere.

