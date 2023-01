Monza-Sassuolo: guarda la partita in streaming dall'estero

Domenica 22 gennaio, alle ore 15:00, si giocherà Monza-Sassuolo. Anche se non stiamo parlando di due squadre top, la scia di comicità delle battute di Silvio Berlusconi mista a polemiche sul Monza ha trasformato questo match di Serie A TIM in un appuntamento da non perdere.

Se hai scommesso su questa squadra e non vuoi assolutamente perderti il match, ma ti trovi all’estero possono esserti utili alcuni consigli. Prima di tutto, il tuo abbonamento a DAZN concede l’accesso alla piattaforma entro i confini UE. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera puoi accedervi dai seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Monza-Sassuolo: meglio appoggiarsi a una buona VPN

Comunque il nostro consiglio è quello di affidarti anche a una buona VPN per vedere Monza-Sassuolo in streaming dall’estero. Questo perché quando si viaggia si è spesso obbligati ad accedere a internet tramite reti WiFi pubbliche e HotSpot sconosciuti.

Quindi è facilissimo, se non matematico, cadere vittima di hacker o malware che li utilizzano come “Cavallo di Troia” per accedere ai dispositivi degli utenti. Attiva AtlasVPN così avrai uno scudo protettivo contro qualsiasi minaccia. La tua connessione sarà sicura e anonima.

Inoltre, lo streaming verrà ottimizzato rendendo il flusso dati senza buffering e decisamente più veloce. Tra l’altro se ti trovi fuori dai confini UE la portabilità transfrontaliera non vale. Ecco che questa VPN diventa la tua salvezza permettendoti in un attimo di cambiare la posizione virtuale della tua connessione.

Infatti, selezionando un server italiano tra quelli disponibili con AtlasVPN, aggiri le restrizioni geografiche imposte da DAZN e da tutte le altre piattaforme di streaming. Così avrai tutta la libertà che ti meriti per godere i tuoi abbonamenti anche dall’estero senza limiti e con una connessione protetta al 100%.

