Monza-Sampdoria: dove vedere la partita in streaming

Stasera altro appuntamento dedicato alla Serie A TIM 2022/23. Alle ore 20:45 fischierà il calcio d’inizio per Monza-Sampdoria. Si tratta di un match molto atteso dopo la vittoria del Monza a Torino contro la Juventus. Oggi sfiderà la Sampdoria all’U-Power Stadium. Come si concluderà questa partita?

I pronostici vedono favorita la squadra di Berlusconi, ma come si sa tutto potrebbe cambiare. Undicesima in classifica, ha proprio tanta voglia di accumulare punti per mantenere o migliorare la sua posizione. Per la Sampdoria, invece, è questione di Serie B perché a rischio retrocessione.

Ma dove puoi vedere Monza-Sampdoria in streaming per gustarti la ventunesima giornata di Serie A TIM? Semplice, l’esclusiva la trovi su DAZN. Perciò abbonati subito a partire da soli 29,99 euro al mese. Compresi nell’abbonamento hai anche LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Monza-Sampdoria: telecronaca, live match e formazioni

Il live match sarà quindi trasmesso in streaming stasera alle 20:45 su DAZN. La telecronaca di Monza-Sampdoria è stata affidata alla voce esperta di Gabriele Giustiniani. Il commento tecnico, invece, a Marco Parolo. Vediamo ora le 2 formazioni che scenderanno in campo coordinate dai rispettivi allenatori Palladino e Stankovic.

Monza (3-4-1-2)

Di Gregorio

Izzo

Marì

Caldirola

Birindelli

Pessina

Rovella

Carlos Augusto

Ciurria

Caprari

Mota

Sampdoria (3-4-1-2)

Audero

Amione

Nuytinck

Gunter

Leris

Winks

Rincon

Augello

Djuricic

Gabbiadini

Lammers

Guarda la partita anche dall’estero

Se ti trovi all’estero devi sapere che puoi tranquillamente accedere a DAZN per vedere Monza-Sampdoria senza restrizioni geografiche. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.