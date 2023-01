Serie A TIM: calendario completo delle partite di febbraio 2023

Dopo un gennaio ricco di sorprese non vediamo l’ora di ripartire con un febbraio entusiasmante. Per la Serie A TIM 2022/23 si preannuncia un mese ricco di speranza per molti tifosi. Per la Juventus non è il momento migliore, ma anche il Milan non sta scherzando.

Serie A TIM 2022/23: il calendario di febbraio 2023

Vediamo ora tutte le partite confermate che si giocheranno durante i 28 giorni di febbraio. Il calendario completo degli appuntamenti del campionato di calcio italiano della Serie A TIM 2022/23 è pronto e te lo elenchiamo qui di seguito diviso per giornate.

21ª Giornata

CREMONESE-LECCE, sabato 4 febbraio 15:00

ROMA-EMPOLI, sabato 4 febbraio 18:00

SASSUOLO-ATALANTA, sabato 4 febbraio 20:45

SPEZIA-NAPOLI, domenica 5 febbraio 12:30

TORINO-UDINESE, domenica 5 febbraio 15:00

FIORENTINA-BOLOGNA, domenica 5 febbraio 18:00

INTER-MILAN, domenica 5 febbraio 20:45

VERONA-LAZIO, lunedì 6 febbraio 18:30

MONZA-SAMPDORIA, lunedì 6 febbraio 20:45

SALERNITANA-JUVENTUS, martedì 7 febbraio 20:45

MILAN-TORINO, 10 febbraio 20:45

EMPOLI-SPEZIA, 11 febbraio 15:00

LECCE-ROMA, 11 febbraio 18:00

LAZIO-ATALANTA, 11 febbraio 20:45

UDINESE-SASSUOLO, 12 febbraio 12:30

BOLOGNA-MONZA, 12 febbraio 15:00

JUVENTUS-FIORENTINA, 12 febbraio 18:00

NAPOLI-CREMONESE, 12 febbraio 20:45

VERONA-SALERNITANA, 13 febbraio 18:30

SAMPDORIA-INTER, 13 febbraio 20:45

23ª Giornata

SASSUOLO-NAPOLI, 17 febbraio 20:45

SAMPDORIA-BOLOGNA, 18 febbraio 15:00

MONZA-MILAN, 18 febbraio 18:00

INTER-UDINESE, 18 febbraio 20:45

ATALANTA-LECCE, 19 febbraio 12:30

FIORENTINA-EMPOLI, 19 febbraio 15:00

SALERNITANA-LAZIO, 19 febbraio 15:00

SPEZIA-JUVENTUS, 19 febbraio 18:00

ROMA-VERONA, 19 febbraio 20:45

TORINO-CREMONESE, 20 febbraio 20:45

EMPOLI-NAPOLI, 25 febbraio 18:00

LECCE-SASSUOLO, 25 febbraio 20:45

BOLOGNA-INTER 26 febbraio 12:30

SALERNITANA-MONZA, 26 febbraio 15:00

UDINESE-SPEZIA, 26 febbraio 18:00

MILAN-ATALANTA, 26 febbraio 20:45

VERONA-FIORENTINA, 27 febbraio 18:30

LAZIO-SAMPDORIA, 27 febbraio 20:45

CREMONESE-ROMA, 28 febbraio 18:30

JUVENTUS-TORINO, 28 febbraio 20:45

