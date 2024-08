Monster Hunter Rise (Switch) crolla in sconto del 34%!

Monster Hunter Rise è l’ultimo capitolo dell’iconica serie targata Capcom, originariamente uscito proprio sulla console ibrida di Nintendo. Ad oggi, si distingue senza dubbio come uno dei migliori action in circolazione, offrendo un’esperienza di gioco dinamica e coinvolgente. Inoltre, parlando di prestazioni, il titolo si dimostra estremamente fluido su Nintendo Switch, nonostante questa non sia un mostro di potenza. E il suo prezzo precipita del 34% su Amazon, arrivando a 32,99€!

Tutte le caratteristiche di Monster Hunter Rise

Una delle novità più significative di questo capitolo l’introduzione del “filo insetto“, uno strumento che permette ai cacciatori di compiere acrobatiche evoluzioni, agganciandosi a punti specifici dell’ambiente e consentendo di raggiungere zone precedentemente inaccessibili e di eseguire attacchi spettacolari.

In questo capitolo ritroviamo molti dei mostri iconici della serie, rivisitati e arricchiti con nuove mosse e comportamenti. Ma non mancano le novità assolute, come Magnamalo e Magma Almudron, che mettono alla prova anche i cacciatori più esperti. Inoltre, il sistema dei mostri affamati introduce una dinamica interessante, con creature che si evolvono e diventano più pericolose nel corso della caccia.

Ovviamente non manca un sistema di personalizzazione, chiamata “Remodeller“, che permette di modificare l’aspetto delle proprie armi e armature!

Come da tradizione, offre un’esperienza multiplayer coinvolgente, che permette di affrontare le sfide più impegnative in compagnia di altri cacciatori. Le missioni cooperative sono ancora più divertenti grazie alla nuova meccanica delle cavalcature, che consente di cavalcare alcuni mostri per raggiungere rapidamente punti strategici o attaccare i nemici da una posizione privilegiata. Questa novità rende la cooperazione tra giocatori ancora più strategica e dinamica.

Insomma, Monster Hunter Rise prende tutto ciò che di bello vi era nei capitoli precedenti, aggiungendo un sacco di meccaniche. Fallo tuo a soli 32,99€ anziché i classici 49,99€!