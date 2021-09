Monopattino elettrico a 99€: prezzo WOW, sconto 50%

Il desiderio di avere un monopattino elettrico puoi finalmente realizzarlo spendendo pochissimo adesso. Questo gioiellino, l'EYU E9, lo porti a casa a 99€ da Gshopper: risparmi il 50% sul prezzo di listino e inizi subito a divertirti. Per accaparrartelo, devi solo essere veloce: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “B4550003A9”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, direttamente da magazzino europeo.

Monopattino elettrico in gran sconto

Un prodotto bello, super leggero e perfetto per divertirti, ma anche per la mobilità urbana. Ti sposti in città e lo porti sui mezzi senza ingombro eccessivo, proprio grazie alle sue dimensioni compatte. Quando devi trasportarlo, in un attimo lo pieghi e lo sistemi nel portabagagli oppure lo porti in casa. Infatti, è progettato per permetterti di ridurre al minimo l'ingombro.

Inoltre, è super sicuro anche se è la prima volta che provi un prodotto del genere. Infatti, la massima velocità raggiungibile è di 12KM all'ora e la sua autonomia energetica arriva fino a 6KM. Proprio questo lo rende lo strumento perfetto per chi si avvicina per la prima volta a questo genere di prodotto.

Non manca un sistema di frenata super sicuro e semplice da gestire, come faresti su un prodotto non elettrico. Basta posare il piede sulla ruota posteriore. Oltre a questo, non manca una progettazione pensata appositamente per permetterti di spostarti in sicurezza, divertendoti, contribuendo a rispettare l'ambiente ed evitando lo stress di utilizzare l'auto in città.

Finalmente arriva un monopattino elettrico, che non è in vendita a prezzo proibitivo. Non perdere l'occasione di fare un vero e proprio affare, grazie a Gshopper: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “B4550003A9”. Le spedizioni, assolutamente rapide e gratis, sono garantite da magazzino europeo.