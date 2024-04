Monitor Samsung Odyssey G3 in offerta a meno di 180€: perfetto per COD Warzone

Continuiamo la nostra rassegna con le migliori offerte dell’Amazon Gaming Week segnalandoti un ottimo monitor ad alte prestazioni della Samsung, oggi proposto ad un prezzo davvero speciale.

Il Samsung Odyssey G3 è un monitor da gaming, progettato per offrire una qualità dell’immagine straordinaria e, soprattutto, per darti un vantaggio competitivo (grazie a tempi di latenza bassi e alto refresh rate) quando giochi ai tuoi titoli fps online preferiti. Per poco tempo, oggi lo puoi portare a casa a solamente 179,90€. Un prezzo decisamente competitivo.

A nostro giudizio, se cerchi un’ottima soluzione per dare il meglio in giochi come Modern Warfare 3, Warzone e Fortnite, l’Odyssey G3 è la scelta giusta. Anche perché si posiziona in una fascia di prezzo estremamente accessibile – a differenza di altri prodotti con specifiche simili, ma prezzi ben superiori.

Offre una risoluzione Full HD (quindi 1920x1080p), un tasso di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, ottimizzando così l’esperienza di gioco grazie alla tecnologia AMD FreeSync Premium.

Notevole anche lo stand completamente regolabile, che permette inclinazione, rotazione e regolazione dell’altezza, rendendolo estremamente versatile per ogni tipo di setup.

Mentre, in generale, la qualità dell’immagine è ottima, grazie ad un contrasto equilibrato e ad una resa cromatica solidissima, con una copertura del 99% dello spazio colore sRGB. Non farti scappare questa offerta di Amazon e acquistalo subito in offerta a meno di 180€!