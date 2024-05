Ottimo monitor 24" dell'MSI in forte sconto: tuo a 99,99€ (-23%)

Il monitor MSI PRO MP243X è una soluzione versatile e conveniente per chi cerca un display di alta qualità per lavoro o intrattenimento. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente competitivo: lo paghi solamente 99,99€, con un super risparmio sul suo normale prezzo.

Questo monitor da 23.8 pollici offre una risoluzione Full HD (1920×1080) con un pannello IPS che garantisce angoli di visualizzazione ampi e colori accurati. La frequenza di aggiornamento di 100Hz e il tempo di risposta di 1ms rendono questo monitor adatto anche per il gaming, assicurando immagini fluide e riducendo l’effetto ghosting.

Il monitor è dotato di diverse funzionalità per il benessere degli occhi, tra cui le tecnologie Anti-Flicker e Less Blue Light, certificate TÜV Rheinland, che riducono l’affaticamento visivo durante le lunghe sessioni di utilizzo. Inoltre, il design ergonomico consente di inclinare lo schermo per trovare la posizione di visione più confortevole.

Per quanto riguarda la connettività, il MSI PRO MP243X offre porte HDMI e DisplayPort, oltre a un’uscita audio da 3,5 mm, permettendo di collegare facilmente diversi dispositivi. È anche dotato di altoparlanti integrati, che, pur non essendo potenti come un sistema audio dedicato, risultano pratici per le chiamate in conferenza e l’uso quotidiano senza necessità di altoparlanti esterni​.

Insomma, l’MSI Pro MP243X è un’ottima scelta per chi cerca un monitor affidabile e versatile a un prezzo competitivo. Non farti scappare l’offerta del giorno: acquistalo subito in forte sconto.