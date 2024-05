Samsung Odyssey G5: monitor gaming TOP al MINIMO STORICO (-16%)

Se vuoi acquistare un monitor da gaming top di gamma spendendo anche qualcosina in meno allora non perdere questa straordinaria occasione che trovi solo su Amazon. In questo momento puoi acquistare Samsung Odyssey G5 da 32 pollici a soli 249,90 euro, invece che 299 euro.

Ebbene sì, grazie allo sconto del 16% puoi risparmiare la bellezza di 50 euro sul totale. Oltre al prezzo, decisamente vantaggioso, potrai vivere i tuoi giochi al meglio in uno schermo curvo dai colori vividi e con immagini sempre dettagliate. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Odyssey G5 al prezzo più basso registrato

Sicuramente poter acquistare il mitico Samsung Odyssey G5 da 32 pollici a questa cifra non è una cosa che capita tutti i giorni, perciò sii rapido. Grazie alla sua curvatura dal 1000R e la risoluzione 2560 x 1440 WQHD ti catapulterà direttamente all’interno dei tuoi giochi e ti sembrerà di essere lì.

Gode di una velocissima frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz che rende ogni fotogramma perfetto e una risposta di appena 1 ms. Ha un design con cornice appena percettibile su tre lati che rende il coinvolgimento ancora maggiore. È dotato di una tecnologia che riduce la luce blu garantendo quindi una visione ottimale senza affaticamento degli occhi. È dotato di HDMI, DisplayPort e ingresso audio.

Una vera bomba, soprattutto questo prezzo. Quindi non fartelo scappare, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Odyssey G5 da 32 pollici a soli 249,90 euro, invece che 299 euro. Ti stai chiedendo quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.