Monitor PORTATILE: risoluzione FHD per 15 pollici di puro spettacolo

Per allargare il tuo spazio di lavoro ed avere un dispositivo comodo e soprattutto versatile non scegliere un classico display ma metti tra le tue mani un monitor portatile. Bello, funzionale e soprattutto di ottima qualità questo di Blackview è quello che stavi cercando.

Non solo è in promozione su Amazon con un coupon ma se usi il codice "LJSAI59H" al momento del pagamento, paghi ancora di meno di quanto previsto.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Monitor portatile da 15 pollici: comodità e qualità

Un monitor portatile è una periferica che molti non prendono in considerazione ma in realtà è estremamente comoda. Metti il caso in cui sei solito lavorare dal tuo laptop, per una ragione o un altro vorresti avere a disposizione un display più grande. Come fare? Con questo prodottino ti è totalmente possibile.

Con supporto integrato ad aletta così lo posizioni e si mantiene in piedi da solo, il gioiellino di Blackview ti mette a disposizione uno schermo da 15,6 pollici in FHD dai colori vividi, i neri profondi e pannello IPS.

Non solo lo colleghi al tuo laptop Windows ma anche a console gaming e perché no, anche a prodotti di Casa Cupertino (Apple).

Con USB C e HDMI a portata di mano hai ben poco di cui preoccuparti. E ti dirò, in confezione trovi anche i cavi oltre all’alimentatore per non dover effettuare secondi acquisti.

Collegati al volo su Amazon dove acquisti il tuo monitor portatile di Blackview con ben due sconti. Spunta il coupon e usa il codice "LJSAI59H" al pagamento.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

