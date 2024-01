Monitor portatile da 17 pollici in offerta: perfetto anche per PS5 e Xbox Series X

Il monitor portatile Arzopa A1M, attualmente in offerta su Amazon a soli 199,99€ grazie ad un coupon dal valore di 70€, offre un’esperienza visiva eccezionale grazie al suo schermo IPS Full HD da 17,3 pollici con risoluzione 1920×1080. Per riscattare l’offerta non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto, prima di inserirlo nel carrello.

Con un angolo di visione completo di 178° e un rapporto di contrasto di 1000:1, questo monitor offre immagini precise e vivide. La tecnologia del filtro della luce blu aiuta a prevenire l’affaticamento degli occhi, assicurando una visione confortevole anche per sessioni prolungate.

Grazie alla tecnologia HDR, il monitor ripristina le immagini con un contrasto più forte e una maggiore gamma dinamica, offrendo un’esperienza visiva scioccante. È possibile regolare il monitor in modalità orizzontale o verticale secondo le preferenze, e supporta diverse modalità di visualizzazione come modalità ripetizione, estensione e secondo schermo.

Questo monitor portatile è estremamente versatile e compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi laptop, PC, Mac, console di gioco come XBOX, PS3 /PS4 /PS5, switch, e altro ancora. La connessione avviene tramite porte Type-c o Mini HDMI, garantendo una connessione stabile e una trasmissione dati costante.

Con un design ultrasottile e leggero, il monitor pesa meno di 1Kg e presenta uno spessore di soli 0,2 pollici nella parte superiore e 0,35 pollici nella parte inferiore. La cornice stretta espande il campo visivo e funge da prolunga per lo schermo del laptop, rendendolo estremamente comodo da trasportare durante viaggi e viaggi di lavoro. Inoltre, i due altoparlanti integrati offrono un audio straordinario per un’esperienza di intrattenimento completa durante l’ascolto di musica, la visione di film o i giochi.

Il monitor portatile è dotato di un robusto supporto unipolare che mantiene stabile il monitor durante l’uso e facilita il trasporto. Costruito con materiali di alta qualità, questo monitor è stabile, resistente e progettato per durare nel tempo. L’offerta attuale per il monitor portatile ARZOPA A1M è di 199,99€ grazie a un coupon sconto da 70€. Non farti scappare questa occasione di acquistare un’ottima soluzione per aumentare la produttività ovunque ti trovi ad un prezzo imbattibile!

