Monitor portatile da 15,6 pollici in offerta: con il coupon lo paghi 99,99€

Questo monitor portatile da 15,6 pollici offre un’esperienza visiva di alta qualità grazie alla sua risoluzione Full HD 1920×1080 e tecnologia HDR, combinata con uno schermo IPS per una fedele riproduzione dei colori e angoli di visione estesi fino a 178°.

Oggi è in offerta ad un prezzo formidabile: con il coupon sconto da 50€, lo paghi solamente 99,99€. Decisamente niente male! Per riscattare l’offerta non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Questo monitor si distingue anche per la sua versatilità di connessione, essendo compatibile con una vasta gamma di dispositivi tramite porte Type-C, HDMI o Micro USB. Può essere facilmente collegato a PC, smartphone, tablet, e console come PS4, PS5, Nintendo Switch, tra gli altri. La funzione plug & play facilita l’uso immediato senza necessità di installare driver o adattatori.

Per gli appassionati di giochi, il monitor include la tecnologia FreeSync e HDR che migliorano l’esperienza di gioco riducendo il tearing dello schermo e migliorando i dettagli delle immagini in scene scure o luminose. Inoltre, è dotato di due altoparlanti integrati da 2W che offrono un suono chiaro e potente, sufficiente per l’uso quotidiano senza necessità di cuffie esterne.

Chiaramente, il suo punto di forza più grande è la portabilità. Il monitor portatile viene fornito con una custodia protettiva in pelle PU e la possibilità di montaggio VESA. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito con uno sconto di 50€!