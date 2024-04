Monitor portatile da 15,6 in offerta: PREZZO BOMBA su Amazon

Oggi Amazon propone un’offerta decisamente interessante su un monitor portatile perfetto per chi non vuole rinunciare alla produttività e allo svago anche quando è in movimento. Questa soluzione da 15,6 pollici del brand Cuiuic è in offerta ad appena 85,48€, con un robusto sconto sul suo normale prezzo di listino.

Dotato di una risoluzione Full HD di 1920×1080 e tecnologia IPS, il monitor CUIUIC offre colori brillanti e un angolo di visualizzazione ampio fino a 178 gradi, garantendo immagini nitide e dettagliate.

Questo monitor supporta una vasta gamma di dispositivi grazie alla presenza di porte Type-C e HDMI. È compatibile con laptop, PC, smartphone, MacBook, così come console di gioco come PS5, PS4, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Il plug-and-play tramite USB Type-C facilita il collegamento rapido, trasmettendo sia alimentazione che segnale video attraverso un unico cavo.

Il monitor è leggerissimo e può essere inserito facilmente nella maggior parte delle borse, anche grazie alla custodia portatile inclusa gratuitamente nella confezione. Lo schermo supporta tre diverse modalità di visione: HDR, duplicata, oppure estensione.

Il monitor portatile CUIUIC da 15,6 pollici è un’ottima opzione per chi cerca una soluzione display esterna di alta qualità che sia facile da trasportare e compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un prezzo incredibilmente competitivo!