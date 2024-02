Monitor portatile da 15,6" in offerta a meno di 100€: perfetto anche per la PS5

Questo monitor portatile dell’Arzopa è attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 99,99€, rispetto al prezzo mediano di 159,99€, con uno sconto del 38%. Un prezzo fantastico, se confrontato con le ottime specifiche del monitor, che ne fanno una delle migliori soluzioni sul mercato. Ti spieghiamo subito perché…

Questo schermo portatile da 15,6 pollici è ideale per essere utilizzato come secondo monitor, migliorando così l’efficienza lavorativa consentendo di eseguire più attività contemporaneamente. Progettato con uno schermo IPS FHD da 1080P, questo monitor offre un’ottima gamma di colori e una qualità di immagine eccellente, adatto sia per l’uso lavorativo che per l’intrattenimento.

Con la semplice modalità Plug and Play, non sono necessari app o driver aggiuntivi: è sufficiente un cavo USB-C per regolare il monitor portatile per il segnale video e l’alimentazione, garantendo una risoluzione Full HD. Con due porte USB-C e una porta mini HDMI, il monitor ARZOPA offre un’ampia compatibilità con una varietà di dispositivi, tra cui PC, Mac, Xbox, Switch, PS4, PS5 e laptop di diverse marche.

Leggero e portatile, questo schermo pesa solo 0,8 kg e ha uno spessore di soli 0,8 cm, rendendolo estremamente facile da trasportare e ideale per l’utilizzo in viaggio.

Questo monitor dell'Arzopa ti permette di aumentare la tua produttività, guardare film e giocare sulle tue console preferite anche quando sei in viaggio.

