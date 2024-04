Il monitor portatile ARZOPA da 15,6 pollici CROLLA a 99€ su Amazon

Sei spesso davanti al computer per lavoro o hobby e vorresti poter avere due schermi? Allora sono certo che non vorrai perdere questa ottima occasione. Fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello il monitor portatile ARZOPA a soli 99,99 euro, invece che 159,99 euro. Per poter avere questo ulteriore sconto applica il coupon visibile in pagina.

Così facendo puoi avere un risparmio pazzesco di ben 60 euro sul totale. Un ottimo sconto, soprattutto perché questo è uno schermo eccezionale che potrai portarti sempre dietro. Lo puoi usare in tantissimi modi, sia con un computer che con un dispositivo mobile o con una consolle. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Monitor portatile ARZOPA: il meglio a un ottimo prezzo

Il rapporto qualità prezzo di questo monitor portatile è decisamente vantaggioso. È dotato di un fantastico display da 15,6 pollici con una risoluzione FHD da 1080 P e possiede un pannello IPS antiriflesso perfettamente visibile da qualsiasi angolazione.

Ha un refresh rate da 60 Hz per immagini vivide e colori intensi. Possiede due ingressi USB Type-C e un ingresso mini HDMI che ti permette dunque di avere molteplici soluzioni. E poi ha un design leggerissimo, di soli 0,8 kg, ed è super sottile, appena 0,8 cm.

Insomma siamo di fronte a un’occasione d’oro da non lasciarsi scappare per nessun motivo. Per cui dirigiti all’istante su Amazon e acquista il tuo monitor portatile ARZOPA a soli 99,99 euro, invece che 159,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.