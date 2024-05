Monitor Philips da 24": SUPER sconto del 28% su Amazon

Scopri l’eccezionale monitor Philips da 24″, un compagno affidabile per soddisfare le tue esigenze visive quotidiane. E oggi, con un incredibile sconto del 28% su Amazon, è il momento perfetto per aggiornare il tuo setup e goderti un’esperienza di visualizzazione senza pari, al prezzo speciale di soli 89,00 euro, anziché 122,90 euro.

Monitor Philips da 24″: difficile trovare di meglio sotto i 100 euro

Questo monitor Philips da 24″ offre una risoluzione Full HD 1920 x 1080 e un pannello IPS, garantendo angoli di visione ultra-ampi che ti consentono di goderti immagini chiare e dettagliate da qualsiasi angolazione. Le cornici sottili a tre lati offrono un’esperienza immersiva senza interruzioni, perfetta per configurazioni multi-monitor o tiling.

La tecnologia “Flicker-Free” di Philips riduce l’affaticamento degli occhi eliminando lo sfarfallio dello schermo, mentre la modalità LowBlue protegge i tuoi occhi riducendo la luce blu dannosa, consentendoti di lavorare o giocare per ore senza affaticamento visivo.

Con connessioni HDMI, DVI, VGA e casse audio integrate, questo monitor offre flessibilità e convenienza per soddisfare le tue esigenze di connettività. E se desideri liberare spazio sulla tua scrivania, la predisposizione VESA ti consente di montare il monitor a muro in modo rapido e semplice.

La tecnologia SmartImage di Philips ottimizza automaticamente le immagini in base al contenuto visualizzato, garantendo prestazioni visive ottimali con un solo tocco di un pulsante. Che tu stia lavorando su documenti, guardando film o giocando, SmartImage si adatta alle tue esigenze per una visualizzazione ottimale in ogni situazione.

Inoltre, grazie alla tecnologia LED IPS, questo monitor offre una precisione dell’immagine eccezionale e una fedeltà dei colori superba, rendendolo ideale non solo per l’uso domestico, ma anche per applicazioni professionali che richiedono una riproduzione accurata dei colori.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon e porta a casa il monitor Philips da 24″ per un’esperienza visiva superiore. Sia che tu sia un professionista che cerca prestazioni affidabili o un appassionato di gaming alla ricerca di un vantaggio competitivo, questo monitor è la scelta perfetta per te al prezzo speciale di soli 89,00 euro.