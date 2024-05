Monitor 4K da 27 pollici, prezzo sbalorditivo: oggi risparmi 90€

Questo monitor 4K da 27″ del produttore Koorui offre una serie di caratteristiche avanzate a un prezzo davvero competitivo, in particolar modo oggi: grazie alla sua attuale offerta su Amazon, che lo sconta del 30%, lo paghi solo 209,00€ rispetto al prezzo consigliato di 299,99€.

Questo monitor 4K utilizza la tecnologia IPS, che offre angoli di visione di 178 gradi, garantendo immagini chiare e dettagliate da qualsiasi direzione. La copertura della gamma cromatica 90% DCI-P3 e 100% sRGB assicura colori accurati e vivaci. La risoluzione UHD di 3840×2160 e il rapporto di contrasto statico di 1000:1 migliorano ulteriormente la qualità dell’immagine, per una resa impressionante perfetta sia per il gaming che per la visione di film ad altissima risoluzione.

Il monitor include diverse modalità preimpostate, come Cinema Mode, Eye Care Mode e Color Temperature Selection, che aiutano a ridurre l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato.

L’arsenale di porte per la connettività è completo e adeguato: troviamo due porte HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4, permettendo una facile connessione con più dispositivi contemporaneamente. Include anche un ingresso audio per una maggiore comodità​.

È compatibile con supporti VESA (100×100 mm), facilitando l’installazione e contribuendo a mantenere lo spazio di lavoro ordinato. Il monitor può essere inclinato da -5° a 20°, garantendo un comfort ottimale durante l’uso.

Insomma, sa il fatto suo sotto praticamente ogni aspetto. Non farti scappare questa offerta: acquistalo subito risparmiando 90€!