Monitor Philips 24" Full HD in offerta a 96 euro su ePRICE (-47%)

Tra le offerte degli Sconti alla Rovescia di ePRICE ti segnaliamo quella con protagonista il monitor Philips da 24 pollici con risoluzione Full HD, in vendita a soli 96 euro anziché 180 euro, prezzo di vendita consigliato al pubblico. Le spese di spedizione sono gratis.

Si tratta di un’ottima offerta, dato che su Amazon lo stesso modello è in offerta a 109 euro, quindi 13 euro in più. La promozione è valida fino a esaurimento scorte.

Monitor Philips da 24 pollici Full HD in sconto del 47% su ePRICE

Il monitor Philips LCD Full HD da 24 pollici in offerta a quasi metà prezzo su ePRICE trasmette immagini brillanti e nitide a tutto schermo, con un design compatto e sottile. Appartenente alla serie V Line, questo monitor è stato progettato per offrire una visione perfetta, in particolare per gli appassionati di gaming e per tutti coloro che usano applicazioni di grafica professionali.

A questo proposito, è importante sottolineare che il pannello montato su questo monitor è un IPS. Ormai è risaputo che questa tipologia di pannelli restituisce immagini dai colori naturali, a differenza dei pannelli TN standard. Ciò rappresenta un plus non da poco per chi fa largo uso di applicazioni professionali, che richiedono una luminosità costante e colori accurati.

Per quanto riguarda infine la connettività, troviamo in ingresso una porta HDMI, un connettore DVI-D e uno VGA. Il monitor è compatibile con i sistemi operativi Windows e macOS.

Approfitta dell’offerta di ePRICE sul monitor Philips per pagarlo soli 96 euro, quasi la metà rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

