Monitor MSI Pro: tanta qualità ad un SUPER PREZZO

La gamma di monitor MSI Pro include tanti modelli davvero molto interessanti. Con la nuova offerta Amazon dedicata al modello MP271CW è possibile acquistare un monitor eccellente al prezzo scontato di 159 euro invece di 199 euro. Il monitor in offerta presenta un pannello curvo da 27 pollici con risoluzione Full HD, ideale per il lavoro in ufficio, lo studio ma anche per il gaming. Per accedere all’offerta, disponibile solo per un periodo di tempo limitato, è possibile fare riferimento al link riportato qui di sotto:

Monitor MSI Pro MP271CW: ora in offerta su Amazon

Per chi è alla ricerca di un nuovo monitor davvero completo e affidabile c’è ora una nuova offerta Amazon da cogliere al volo.bIl monitor MSI in offerta è un modello ottimo per tutti i contesti di utilizzo. Si tratta di un monitor con pannello VA curvo che presenta risoluzione Full HD, refresh rate di 75 Hz e un contratto di 4000:1.

Da segnalare anche la presenza di speaker integrati oltre ad una dotazione di porte con HDMI e VGA per il collegamento di qualsiasi dispositivo. C’è anche il supporto VESA da 100 mm. Il pannello, inoltre presenta caratteristiche Eye Comfort certificate da TÜV Rheinland.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor MSI Pro al prezzo scontato di 159 euro invece di 199 euro, beneficiando di uno sconto di 40 euro. A questo prezzo, il monitor rappresenta un’alternativa ottima per chi è alla ricerca di un modello davvero completo e dal buon rapporto qualità/prezzo. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di seguito:

