Solo 89,99€ per questo monitor portatile da gaming: perfetto per PS5 e Xbox

Questo monitor portatile da 15,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e risoluzione 1080P FHD è un’ottima opzione per i gamer e per chi cerca una visualizzazione fluida e dettagliata. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo leggendario: lo paghi solamente 89,99€, con uno sconto del 18% sul suo normale prezzo.

La frequenza di aggiornamento di 144 Hz assicura che le immagini siano fluide e riduce significativamente la sfocatura del movimento, il che è particolarmente utile nei giochi ad alta velocità o nei contenuti video dinamici.

La risoluzione di 1920×1080 garantisce che ogni dettaglio sia nitido e chiaro, migliorando l’esperienza visiva con colori vivaci e immagini dettagliate. Questo livello di dettaglio contribuisce a un ambiente di gioco più immersivo e coinvolgente.

In termini di connettività, il monitor offre flessibilità grazie alle porte USB-C e HDMI, rendendolo compatibile con una vasta gamma di dispositivi, come laptop e console di gioco (PS5, Xbox, Switch).

Gli altoparlanti integrati sono progettati per fornire un audio chiaro e realistico, arricchendo l’esperienza di ascolto durante il gioco o la visione di video. Il supporto VESA offre inoltre la possibilità di regolare il monitor secondo diverse angolazioni, permettendo di trovare la posizione ottimale per ogni esigenza.

Questomonitor è ideale per chi cerca un’esperienza di gioco superiore o ha bisogno di una seconda schermata portatile per il lavoro o lo studio, offrendo un buon equilibrio tra prestazioni e portabilità. Non perdere questa offerta e acquistalo ora ad un super prezzo!