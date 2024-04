Monitor da gaming da 27" in SUPER OFFERTA su Amazon: QHD, 170Hz, 1ms di input lag

Questo monitor da 27 pollici della Koorui è un’eccellente soluzione per il gaming ed oggi può essere tuo ad un prezzo davvero competitivo. Offre un’esperienza visiva avanzata grazie alla sua risoluzione QHD (2560 x 1440), che garantisce immagini nitide e dettagliate.

Grazie allo sconto del 28%, oggi su Amazon lo paghi 209,99€ – un ottimo prezzo per un monitor da gaming di primo livello.

Il pannello IPS del monitor supporta una frequenza di aggiornamento ultra-rapida di 170 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, eliminando efficacemente il lag e la sfocatura di movimento. Con una copertura del 90% dello spazio colore DCI-P3, i colori sono vividi e realistici, migliorando l’esperienza complessiva di gioco.

La tecnologia Adaptive Sync, compatibile con G-SYNC, riduce lo screen tearing e il lag di input, favorendo prestazioni di gioco fluide e veloci. Il monitor offre anche modalità di gioco specializzate come RTS e FPS, che ottimizzano le impostazioni visive per generi specifici.

Per quanto riguarda la connettività, il monitor è equipaggiato con due porte HDMI e una DisplayPort, supportando diverse configurazioni di input e permettendo una facile integrazione con diversi dispositivi. Inoltre, è compatibile con il montaggio VESA per un’installazione flessibile e può essere inclinato per ottenere l’angolazione ottimale.

Per tutti questi motivi, ti consigliamo vivamente di non farti scappare questa offerta e metterlo subito nel carrello. Rimane ancora poco tempo per approfittare dello sconto del 28%.