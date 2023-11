Monitor LG Full HD da 27" a soli 99€ da MediaWorld (Black Friday Gran Finale)

Il monitor LG Full HD da 27 pollici della serie MR400 è tra i protagonisti degli ultimi due giorni della campagna Black Friday Gran Finale di MediaWorld. Fino al 30 novembre è possibile acquistarlo a soli 99€, grazie a uno sconto del 17% sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (119,99€). Ecco il link all’offerta.

I monitor della serie MR400 del marchio LG sono tra i migliori per lavorare da casa e per gli utenti interessati all’intrattenimento. Come suoi punti principali di forza si annoverano il display Full HD da 27 pollici e la tecnologia AMD FreeSync per una maggiore fluidità di movimento durante intense sessioni di gaming.

Monitor LG Full HD 27 pollici in offerta a meno di 100€ sul sito di MediaWorld

Il display IPS da 27 pollici del monitor MR400 di LG offre colori realistici da ogni punto di osservazione. In questo modo è possibile godere di un’esperienza di visione superiore alla media, senza alcun tipo di distorsione.

Un altro punto di forza del monitor è il refresh rate a 100 Hz, in grado di assicurare una maggiore fluidità di movimento. Grazie a questa ulteriore specifica, i monitor della serie MR400 riducono i fastidiosi effetti di stuttering e tearing dell’immagine.

Sono inoltre presenti il supporto alle modalità Reader Mode e Flicker Safe. La prima riduce sensibilmente la luce blu, andando a migliorare il comfort visivo, la seconda invece fa crollare lo sfarfallio invisibile sullo schermo, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e confortevole per la vista.

Il monitor LG Full HD da 27 pollici della serie MR400 è in offerta a 99€ sul sito di MediaWorld. In fase di check-out, applica l’opzione Ritiro gratuito in negozio così da evitare le spese di spedizione.

