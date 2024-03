Monitor FullHD 24 pollici ad appena 94€: è OTTIMO per il gaming

Impresa tutt’altro che semplice quella di rintracciare monitor FullHD che, soprattutto in ambito gaming, si distinguano per caratteristiche tecniche di ottimo livello. I modelli degni di nota sono pochissimi ed il KTC H24V13, in questa fascia di mercato, è sicuramente fra i più consigliati. Oltre ad offrire una qualità visiva eccellente su una diagonale da 24 pollici, è anche facilissimo da montare e regolare.

Non pensarci troppo, la promozione è quasi al termine: completa il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto inaspettato del 21%, il monitor KTC H24V13 sarà tuo ad un prezzo di appena 94 euro anziché 119 euro.

Minimo storico su Amazon per il monitor KTC H24V13

Il monitor KTC H24V13 offre un’esperienza visiva straordinaria grazie alla risoluzione di 1920×1080 pixel. Le immagini sono estremamente realistiche e vivide, oltre che ben contrastate: presupposti ideali per il gaming e l’intrattenimento. La frequenza d’aggiornamento di 100Hz assicura un movimento sempre fluido e lineare, riducendo la sfocatura nelle scene più concitate ed eliminando il tearing dello schermo.

Dotato di tecnologia Adaptive Sync, sincronizza dinamicamente la frequenza di aggiornamento del display con la GPU per sessioni di gioco prive di lag e stuttering. La tecnologia flicker-free e la riduzione della luce blu proteggono gli occhi dall’affaticamento, mentre il design senza bordi e le regolazioni ergonomiche dell’inclinazione garantiscono una visione confortevole e personalizzata.

Fai la scelta più conveniente, prima che le unità a disposizione finiscano, ed aggiungi al carrello il tuo nuovo monitor KTC H24V13 per risparmiare 25 euro: lo riceverai a casa prestissimo e godrai anche della spedizione gratuita.