Monitor Full HD di AOC in offerta a 69€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Se siete alla ricerca di un monitor Full HD per l’ufficio o anche per la casa (magari da usare come secondo monitor per una configurazione più articolata), in questo momento, su Amazon c’è l’offerta giusta. Il monitor AOC 22B2H, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 69,90 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico. Si tratta di un monitor con un eccellente rapporto qualità/prezzo. Il modello in questione è dotato di un pannello da 22 pollici con risoluzione Full HD ed è venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Monitor AOC in offerta su Amazon: prezzo ridotto e tanta qualità

Il monitor AOC 22B2H è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un ottimo monitor economico da mettere sulla scrivania in ufficio oppure a casa, anche come monitor di supporto in una configurazione multi-monitor. Tra le specifiche troviamo un pannello VA da 22 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 75 Hz.

Come molti altri monitor della gamma AOC, anche questo modello può essere abbinato a vari dispositivi (anche meno recenti) grazie alla porta HDMI a cui si affianca una porta VGA. Questa versione del monitor AOC è senza altoparlanti ma è comunque dotata di un’uscita audio a cui collegare le cuffie.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il monitor AOC al prezzo scontato di 69,90 euro. Il monitor è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box riportato qui di sotto.