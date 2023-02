Monitor Full HD a meno di 100€: è possibile con QUEST'OFFERTA di Amazon

Un monitor Full HD per l’uso di tutti i giorni può essere acquistato anche a meno di 100 euro, senza compromessi sulla qualità. L’offerta giusta arriva da Amazon che propone il monitor LG 22MP410 al prezzo scontato di 99 euro invece di 159 euro. Si tratta di un ottimo monitor da 22 pollici con risoluzione 1920 x 1080 pixel e pannello VA. Il monitor in questione può essere acquistato anche in 5 rate mensili da 20 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Monitor Full HD di LG a meno di 100 euro con la nuova offerta di Amazon

Il monitor 22MP410 di LG ha tutte le carte in regola per diventare il monitor da utilizzare a casa o in ufficio. Si tratta di un monitor con pannello VA da 22 pollici e risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Il monitor in questione presenta un refresh rate di 75 Hz e supporto il collegamento tramite VGA oppure tramite HDMI 1.4. Il tempo di risposta è di 5 ms. Con queste specifiche, il monitor di LG può rappresentare una buona scelta anche per il gaming o per guardare film e altri contenuti multimediali.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor Full HD di LG al prezzo scontato di 99,99 euro invece di 159 euro. Lo sconto del 37% fa la differenza e rende questo monitor decisamente conveniente. Da notare, inoltre, che è anche possibile optare per l’acquisto in 5 rate senza interessi, direttamente su Amazon. Il link da sfruttare per accedere all’offerta è il seguente:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.