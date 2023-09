Monitor da gaming Samsung 32" in OTTIMO SCONTO su Amazon (-20%)

Ti segnaliamo un’offerta interessante su un monitor da gaming che non è certo come tutti gli altri, sia per dimensioni, sia per le qualità promesse. Odyssey G7 è un fantastico schermo da 32 pollici che oggi puoi acquistare su Amazon con uno sconto di ben 200 euro sul listino. Un’occasione riservata a veri intenditori.

Odyssey G7: il monitor da gaming per livelli altissimi

Il Samsung Odyssey G7 offre una qualità visiva straordinaria con una risoluzione UHD 4K (3840×2160). Ogni immagine è ricca di dettagli, con colori vividi e contrasto eccezionale. I giochi prenderanno vita sullo schermo e sarai in grado di cogliere ogni minimo dettaglio.

Questo monitor è progettato per offrire prestazioni di gioco eccezionali. Con un refresh rate di 144 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, potrai goderti sessioni di gioco fluide e reattive. La tecnologia FreeSync Premium Pro garantisce un’esperienza di gioco priva di tearing e stuttering.

Il pannello IPS del Samsung Odyssey G7 offre una fedeltà cromatica eccezionale e un’ampia angolazione di visione. I colori saranno vividi e accurati da qualsiasi angolazione tu guardi lo schermo, il che è fondamentale per i giochi competitivi.

Questo monitor è pieno di funzionalità intelligenti per i giocatori. Dispone della modalità Game che ottimizza automaticamente le impostazioni dello schermo per una migliore esperienza di gioco. Inoltre, ha due porte HDMI, due porte USB, una porta DisplayPort, ingresso audio, casse integrate, WiFi e Bluetooth.

Il monitor Samsung Odyssey G7 è infine dotato di un supporto HAS (Height Adjustable Stand) che ti consente di regolare l’altezza dello schermo per la massima comodità. Puoi anche ruotare lo schermo grazie alla funzione di pivot, il che lo rende ideale sia per il gaming che per l’uso quotidiano.

