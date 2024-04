Monitor da gaming della Asus, sconto clamoroso: tuo a meno di 90€

L’Asus VA24EHF è un monitor ottimizzato, tra le altre cose, anche per il gaming da 24 pollici: ora è in offerta su Amazon a soli 89,99€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo mediano di 120,80€. Questo monitor combina design moderno, prestazioni elevate e funzioni di protezione visiva, rendendolo un’ottima opzione.

Il monitor ASUS VA24EHF è un design frameless che non solo aggiunge un tocco di eleganza ma massimizza anche l’area visiva, rendendo l’esperienza di visione più immersiva. Il pannello IPS Full HD (1920×1080) garantisce colori vivaci e angoli di visione estesi fino a 178°, assicurando immagini chiare da quasi ogni direzione.

Per gli appassionati di gaming, questo monitor offre una frequenza di aggiornamento di 100Hz e un tempo di risposta MPRT di 1ms, che assicurano una visione fluida e senza interruzioni, cruciale nelle sessioni di gioco veloci. La tecnologia Adaptive-Sync supporta una frequenza di aggiornamento variabile (VRR), eliminando il tearing dello schermo e riducendo lo stuttering per un’esperienza di gioco ottimale.

Dotato delle tecnologie Flicker-free e Low Blue Light certificate da TÜV Rheinland, questo monitor riduce significativamente l’affaticamento degli occhi e migliora il comfort durante sessioni prolungate, rendendolo ideale per chi lavora, studia o gioca per molte ore al giorno.

L’Asus VA24EHF è un’opzione eccellente per chi cerca un monitor che offra un’ottima qualità dell’immagine, prestazioni solide nel gaming e un alto livello di comfort visivo. Con l’offerta attuale su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo! Non fartela scappare e mettilo subito nel carrello risparmiando!