Monitor da gaming da 32" HP Omen in offerta: perfetto per PS5 e Xbox

Questo monitor da 32 pollici della linea HP OMEN offre una risoluzione 2K QHD, con un refresh rate di 165Hz e un tempo di risposta di 1 ms. Tutte specifiche che lo rendono un’ottima soluzione per il gaming… e non solo. Oggi è in offerta su Amazon a soli 289,99€, con uno sconto interessante sul suo normale prezzo di listino.

Il pannello VA fornisce un contrasto eccellente e angoli di visione ampi, con un volume colore DCI-P3 del 90%, offrendo colori vividi e profondi. Il Display HDR 400 e la luminosità di 400 nits migliorano ulteriormente la qualità visiva, rendendo ogni scena più realistica e immersiva.

Compatibile con le console di ultima generazione come PS5 e Xbox Serie X, l’HP OMEN 32c sfrutta la connessione HDMI 2.0 per supportare risoluzioni QHD a un refresh rate di 165Hz, garantendo un’esperienza di gioco fluida e senza ritardi.

Il design del monitor è pensato per adattarsi a ogni spazio di gioco, con cornici sottili e un display micro-edge su tre lati che massimizzano l’area visiva. La regolazione in altezza e inclinazione permette di trovare la posizione di visione più confortevole, mentre i comandi su schermo rendono facile personalizzare le impostazioni di visualizzazione. Il supporto VESA 100 x 100 mm offre ulteriori opzioni di montaggio, per chi preferisce una soluzione da parete.

La connettività è un altro punto di forza dell’HP OMEN 32c, che include due porte USB SuperSpeed Type-A da 10 Gbps, un hub USB Type-C, due ingressi HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 e un jack audio da 3,5 mm. Questo ampio set di connessioni permette di collegare facilmente dispositivi esterni, console di gioco, PC e altri accessori audio.

L’HP Oomen 32c è un monitor gaming di alta qualità, capace di offrire un’esperienza visiva coinvolgente e prestazioni di gioco superiori. Non farti scappare questa offerta: acquistalo subito risparmiando!