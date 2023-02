Monitor da gaming AOC da 32 pollici: a QUESTO PREZZO è da PRENDERE SUBITO (-75€)

AOG Gaming C32G2AE è un ottimo monitor da gaming da 32 pollici pensato per chi è alla ricerca di un pannello di alta qualità e grandi dimensioni. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor da gaming di AOC al prezzo scontato di 214 euro invece di 289 euro. Lo sconto di 75 euro consente, quindi, di accedere ad un monitor da 32 pollici di fascia superiore ad un prezzo decisamente conveniente. Da notare, inoltre, che l’acquisto è disponibile anche in 5 rate mensili da 42 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Nuovo monitor da gaming: AOC da 32 pollici è ottimo e costa poco

AOC Gaming C32G2AE è un ottimo monitor con diagonale di 32 pollici e risoluzione Full HD. Il pannello può contare su di un refresh rate di 165 Hz e su di un tempo di risposta di appena 1 ms. Da notare che il monitor è dotato di FreeSync Premium e di una dotazione completa di porte con HDMI, DisplayPort e VGA per collegare qualsiasi dispositivo. Il produttore, inoltre, propone una garanzia di 3 anni sul prodotto. Il monitor AOC è anche dotato di supporto VESA, base rimovibile e due speaker integrati da 5 Watt.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor da gaming AOC da 32 pollici al prezzo scontato di 214 euro invece di 289 euro. Lo sconto è del 26% e garantisce un risparmio netto sull’acquisto. Il monitor può essere acquistato anche pagando in 5 rate da 42 euro, senza interessi. Per accedere all’offerta c’è il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.