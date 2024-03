Monitor curvo della Philips in offerta: per pochissimo a meno di 120€

Il Philips Monitors Gaming da 27 pollici è una scelta eccellente per i gamer alla ricerca di un monitor di qualità a un prezzo accessibile, ora offerto a soli 119,00€ grazie a uno sconto del 21% dal prezzo più basso recente di 149,99€.

Questo monitor curvo da 27 pollici, con un raggio di curvatura di 1500R, offre un’esperienza visiva coinvolgente e confortevole, ideale per sessioni di gioco prolungate o per l’uso quotidiano.

Grazie alla tecnologia Adaptive Sync e a una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, il monitor elimina l’effetto tearing e garantisce una sincronizzazione ottimale delle immagini, offrendo un’azione fluida senza interruzioni. Il pannello VA, con un rapporto di contrasto statico di 3000:1, fornisce neri profondi e minimizza la dispersione della luce, risultando in immagini nitide e dettagliate.

Il supporto VESA per l’ancoraggio a muro offre ulteriori opzioni di posizionamento, mentre le connessioni HDMI e VGA, insieme alle casse integrate, forniscono una soluzione versatile per ogni configurazione di gioco o di lavoro. Le caratteristiche come il Flicker-Free e il Low Blue Light contribuiscono a ridurre l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato, garantendo una migliore esperienza visiva e maggiore comfort.

La curvatura del display E Line di Philips offre un effetto immersivo, migliorando l’esperienza di gioco e rendendo il monitor ideale non solo per il gaming, ma anche per la visualizzazione di film e l’utilizzo di applicazioni grafiche. La tecnologia di allineamento verticale multi-dominio del display LED VA assicura immagini eccezionali con angoli di visuale ampi, garantendo che i contenuti siano sempre visibili con chiarezza, indipendentemente dall’angolazione di visione.

Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di non farti assolutamente scappare questa offerta e di acquistarlo subito per il prezzo estremamente competitivo di soli 119€!