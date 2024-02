Monitor Asus da 27" in super offerta: fedeltà cromatica impressionante

Oggi Amazon propone l’Asus ProArt Display PA278QV, un monitor professionale da 27 pollici, ad un prezzo decisamente interessante. Con uno sconto del 10%, oggi è disponibile a soli 279,00€ (anziché 311,16€). Questo monitor estremamente versatile si rivolge ad una platea estremamente ampia di professionisti, ad esempio, tra le altre cose, è progettato per soddisfare le esigenze degli artisti digitali, dei fotografi e dei professionisti del video editing, grazie alle sue prestazioni elevate e ad una precisione del colore impeccabile.

Il pannello IPS da 27 pollici con un rapporto di 16:9 e un design senza cornice rendono questo monitor un’opera d’arte in sé, adatto a creare altre opere d’arte. La calibrazione e il test in fabbrica, verificati da Calman per garantire una precisione del colore assoluta (ΔE < 2), assicurano una visione accurata e precisa per un lavoro professionale.

Con una gamma di colori del 100% sRGB e del 100% Rec. 709, questo monitor assicura che ogni dettaglio delle vostre foto sia reso in modo puro, chiaro e soprattutto realistico. I preset ProArt offrono diverse modalità per una rapida regolazione della gamma colori, garantendo che il monitor sia sempre al tuo fianco per migliorare il tuo lavoro, che si tratti di color grading o di editing foto/video.

Grazie alle molteplici opzioni di connessione, tra cui DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort, DVI-D, HDMI (v 1.4) e hub USB integrato, questo monitor supporta al meglio il tuo lavoro, consentendo una facile connessione con i tuoi dispositivi preferiti.

I display ProArt non solo offrono una visione eccezionale, ma anche un’esperienza d’uso confortevole. L’attacco VESA integrato e l’ergonomico supporto consentono regolazioni di inclinazione, rotazione, perno e altezza, garantendo una postura comoda durante le lunghe sessioni di lavoro.

L’Asus ProArt Display PA278QV è la scelta ideale per i professionisti che cercano un monitor affidabile, preciso e versatile per le loro esigenze di lavoro creativo. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un ottimo prezzo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.