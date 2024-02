Monitor AOC da 27": SUPER sconto del 15% su Amazon

Se sei alla ricerca di un monitor che unisca prestazioni di alto livello a una straordinaria esperienza visiva, l’AOC 27V5C da 27″ è la soluzione ideale per te. E cosa ancora più incredibile, puoi ottenerlo oggi con uno sconto esclusivo del 15% su Amazon. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di migliorare la tua postazione di lavoro o di intrattenimento a casa. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 185,58 euro, anziché 219,00 euro.

Monitor AOC da 27″: questa offerta potrebbe finire da un momento all’altro

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo monitor è la sua tecnologia USB-C. Non solo ti consente di guardare video ad alta risoluzione e trasferire dati con un’unica connessione, ma puoi anche ricaricare il tuo notebook contemporaneamente. È la soluzione perfetta per chi desidera semplificare il proprio setup e aumentare la produttività.

Per quanto riguarda il comfort visivo, l’AOC 27V5C va oltre le aspettative. Le tecnologie FreeSync, Flicker Free e Low Blue Light riducono l’affaticamento degli occhi, garantendoti un’esperienza visiva confortevole anche durante le sessioni più lunghe. Grazie al pannello IPS, godrai di un angolo di visualizzazione ampio e di colori vividi da ogni prospettiva.

Ma le sorprese non finiscono qui. Questo monitor offre anche una serie di caratteristiche pratiche, come un’uscita cuffie, una cornice sottile e la compatibilità con il montaggio VESA 100 x 100. La sua base regolabile in altezza fino a 130mm assicura che tu possa trovare la posizione più comoda per te. Inoltre, con una luminosità/contrasto di 300 cd/m² e un tempo di risposta di 1 ms MPRT, sarai pronto per qualsiasi attività, che sia gaming, lavoro o semplice navigazione web.

Con una garanzia del produttore di 3 anni, puoi acquistare con fiducia sapendo che il tuo investimento è protetto nel tempo. Non perdere tempo e cogli l’occasione di portare a casa l’AOC 27V5C da 27″, al prezzo competitivo di soli 185,58 euro. Affrettati, prima che le scorte a disposizione si esauriscano.