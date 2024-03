Monitor a meno di 100€? Questa offerta di Philips fa al caso tuo

Il Philips 241V8L è un eccellente monitor versatile, capace di offrire prestazioni elevate a un prezzo accessibile. Oggi è disponibile su Amazon a soli 97,36€: perfetto per ottenere tanto con un budget contenuto!

Questo monitor da 24 pollici LED VA Full HD (1920 x 1080) della linea Philips V-Line si distingue per la sua capacità di fornire immagini nitide e dettagliate, grazie alla sua risoluzione massima e un tempo di risposta di 4 ms (GtG), che garantisce una visualizzazione fluida delle immagini in movimento.

Con un tasso di aggiornamento di 75 Hz e la tecnologia Adaptive Sync, il Philips 241V8L elimina i problemi di tearing e stuttering, offrendo un’esperienza visiva senza interruzioni sia durante il gioco che nella riproduzione di contenuti multimediali.

Una delle caratteristiche più notevoli di questo monitor è il display VA, che fornisce angoli di visione estremamente ampi (178/178 gradi) e un contrasto statico elevato, rendendo le immagini vivaci e brillanti sotto ogni punto di vista. Questo lo rende ideale non solo per l’uso professionale e l’editing, ma anche per l’intrattenimento domestico, come la visione di film o il gaming.

Philips ha integrato diverse tecnologie per ottimizzare l’esperienza utente e ridurre l’affaticamento degli occhi, tra cui la modalità LowBlue e una soluzione antiriflesso. La modalità LowBlue, in particolare, mira a ridurre l’emissione di luce blu, notoriamente dannosa per la vista a lungo termine, assicurando così sessioni prolungate di utilizzo più confortevoli.

SmartImage, una tecnologia esclusiva di Philips, consente agli utenti di adattare e ottimizzare le impostazioni di visualizzazione in base al contenuto, che si tratti di lavoro, gioco o intrattenimento, garantendo la migliore esperienza visiva possibile. SmartContrast, d’altra parte, regola i colori e l’intensità della retroilluminazione dinamicamente, intensificando i contrasti per immagini e video di qualità superiore o per un’esperienza di gioco immersiva con tonalità scure profonde.

Il Philips 241V8L è un’opzione eccellente per chi cerca un monitor performante che non comprometta sulla qualità visiva né sulla salute degli occhi, il tutto a un prezzo incredibilmente conveniente. Non farti scappare questa occasione e acquistalo subito a meno di 100€!